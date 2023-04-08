Современный комплекс для отдыха построят на пляже «Остров» в Сочи

Комплекс построят к началу мая

Во всех районах Сочи продолжается подготовка к летнему сезону. Мэр города Алексей Копайгородский посетил с рабочим визитом пляж «Остров» в самом центре курорта.

Ранее территория в устье реки Сочи пустовала и не использовалась, здесь часто после дождей поднимался уровень воды, размывался берег. Пользователи провели берегоукрепление и благоустройство.

- Уже к маю здесь полностью будет готов современный комплекс для отдыха со всей необходимой пляжной инфраструктурой, подготовленной по требованиям доступной среды и безопасности. В основе проекта – экостандарты, используются отечественные материалы, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Это часть масштабного преображения набережной «Ривьера». На самой крупной муниципальной пляжной территории города за два года полностью обновили инженерные коммуникации, заменили покрытие, провели озеленение, организовали большой спортивный комплекс и амфитеатр. Новое современное пространство стало одной из самых популярных точек притяжения в районе.