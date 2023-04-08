На Кубани госэкспертиза одобрила проекты строительства 12 соцобъектов, шесть из них - в Краснодаре

Строительство социальных объектов находится на контроле губернатора края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае одобрили проекты строительства 12 соцобъектов, шесть из которых находятся в Краснодаре. Об этом сообщают в администрации региона. Как стало известно, проектная документация работ получила разрешение на строительство от Госэкспертизы.

Так в Краснодаре возведут детсады на 115 мест по улице Смоляна, 69 и на 280 мест по улице Эгейской. Еще одно дошкольное учреждение на 350 мест появится на улице Павлова, 1, по этому же адресу построят школу на 1550 мест.

Кстати, по данным администрации региона, на улице Обрывной такж планируется возвести учебное заведение на 1550 мест и детсад, рассчитанный на 575 ребят.

- Также госэкспертизу прошли проекты школы на 400 мест в Армавире по улице Азовской, 20, учебного блока на 250 мест в хуторе Глубоком Новокубанского района, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевой администрации. - Кроме того, будут построены спортзал в станице Новоминской Каневского района, здание врача общей практики в хуторе Средние Чубурки Кущевского района, здание аварийно-спасательного отряда в Туапсинском районе.

Кроме того, запланирована реконструкция здания музея в селе Успенском Успенского района.

Теперь, когда одобрение получено, муниципалитеты собираются подавать заявки на финансирование. Затем они заключат соглашения и проведут конкурсные отборы подрядчиков.