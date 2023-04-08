Водитель не заметил пешехода около машины. Фото пресс-службы ГИБДД УВД по Сочи.

Водитель фургона сдавал назад и задавил пенсионерку в Сочи. Об этом сообщают в ГИБДД УВД по Сочи. Как стало известно, ДТП случилось на улице Макаренко накануне вечером.

- Происшествие случилось 7 апреля около 16:10. По предварительной информации, 33-летний мужчина, управлявший Ford, сдавал назад, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД УВД по Сочи. - Мужчина не заметил пешехода рядом с машиной.

Он продолжил движение, в результате чего женщина оказалась под колесами. Очевидцы бросились на помощь пенсионерке, ей вызвали скорую, но помочь ей не смогли.

- В результате аварии 71-летняя пенсионерка скончалась в машине скорой помощи, - уточняют правоохранители.

Сейчас идет проверка, выясняются обстоятельства случившегося.