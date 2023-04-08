На Кубани продолжают регистрировать новые случаи COVID. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На Кубани 8 апреля выявили 207 случаев коронавируса, в том числе у 17 детей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Как сообщается, самому младшему пациенту - пять месяцев, а старшему – 85 лет. С выздоровлением за сутки выписали 291 человека. Но одного пациента с подтвержденным COVID спасти не удалось.

Лидер по числу заболеваемости за сутки - Краснодар, где выявили 61 случай, далее идет Сочи (+21 зараженный), Новороссийск (+16), Каневской район (+12), Северский (+10).

- По девять новых пациентов – в Ейском, Тимашевском и Тихорецком районах, по шесть – в Новопокровском и Успенском, - уточняют в оперштабе региона. - Пять человек заболели в Курганинском районе, по четыре – в Армавире, Горячем Ключе, Мостовском и Тбилисском районах.

- На амбулаторном лечении 1073 человека, - сообщили «КП» - Кубань» в кубанском министерстве здравоохранения. - В стационарах – 238.