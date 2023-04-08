В Лабинском районе Кубани спасли щенков во время подтопления

Щенков уже пристроили

На Кубани всю неделю лил дождь. В некоторых районах наблюдались подтопления. Так, три щенка застряли на “островке” в Лабинском районе. Вода перекрыла собакам дорогу и они не могли самостоятельно выбраться. Тогда на помощь пришли спасатели.

Специалисты начали идти прямо в воду (она им была почти по колено). Но щенки только недавно появились на свет, они не умеют еще плавать. А если бы вода поднялась, то собаки могли утонуть. К счастью, спасательная операция прошла успешно. Щенков погрузили в машину и повезли в пожарное отделение.

- Щенков уже пристроили, - сообщили в пресс-службе АСО Лабинского района.