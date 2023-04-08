В одном из районов Кубани ввели карантин из-за опасной инфекции

В департаменте ветеринарии утвердили перечень ограничений на предприятии. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В одном из районов Кубани ввели карантин. Как стало известно, в одном из хозяйств Новопокровского района выявили серьезное заболевание. На предприятии у животных обнаружен лейкоз. Это подтвердили исследования, проведенные в Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории.

- Карантинная зона определена радиусом 1,5 километра от хозяйства на улице Пионерской, 94, - уточняется в приказе департамента ветеринарии края.

По словам специалистов, эта патология вызывает поражение кроветворной системы, новообразования. Молоко больных коров содержит канцерогенные вещества. Именно они могут запустить опухолевый процесс у человека - в этом и кроется главная опасность лейкоза. Поэтому решено ввести карантинные меры.

Вывоз животных запрещен, посещать территории очага заболевания также нельзя. Запрет наложили и на сбор крови у инфицированного скота, проведение ярмарок и контакт с зараженными животными.

О том, сколько будет действовать режим, пока неизвестно.