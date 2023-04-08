В горах Сочи изменится режим работы с 10 апреля

Трассы будут открывать в зависимости от погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из горных курорт Сочи завершает зимний сезон 9 апреля. А с 10 апреля администрация изменит режим работы.

К слову, до 9 апреля включительно туристы могут насладиться ранним катанием и бесплатным трансфером. Также продолжат работу и подъемники.

- С 10 апреля и предварительно до 21 апреля мы продолжим готовить и открывать для катания 35 километров трасс Южного и Северного склона, - сообщили в пресс-службе горного курорта.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, трассы будут открывать в зависимости от погоды. А новое расписание горный курорт опубликует 9 апреля.