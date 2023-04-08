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НовостиОбщество8 апреля 2023 11:30

«Свечу Памяти» передали Почетному караулу Краснодара

Огонь Свечи Памяти соединился с Вечным Огнем
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Все участники возложили цветы к мемориалу.

Все участники возложили цветы к мемориалу.

«Свечу Памяти» передали памяти Почетному караулу Краснодара. Мероприятие состоялось на площади перед Дворцом спорта «Динамо». Также все участники возложили цветы к мемориалу.

- Нашу эстафету поддерживают ребята со всей Кубани, и мы этим очень гордимся,- заявила куратор Краснодарской краевой детской военно-патриотической общественной организации Виктория Бедная.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, участники соединили огонь “Свечи Памяти” с Вечным Огнем Краснодара. А в Войсковом соборе прошла панихида.