Пасхальные службы пройдут во всех храмах Сочи 16 апреля

Во всех районах города будет создано праздничное настроение.

Пасхальные службы в Сочи будут проходить во всех 36 храмах. Пасха в этому году выпадает на 16 апреля. Ночью будут проходить богослужения. Также священные освятят куличи. Во время богослужений планируют продлить работу общественного транспорта.

- Во всех районах города будет создано праздничное настроение. Входные группы наших крупнейших храмов украсят православными световыми инсталляциями, - рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, видеотрансляция богослужения будет вестись из Собора Архангела Михаила и Храма иконы Божьей Матери. К слову, во всех храмах будут проводиться досмотровые мероприятия.