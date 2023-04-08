Девушку ищут волонтеры и полицейские.

На Кубани девятые сутки ищут загадочно пропавшую 17-летнюю школьницу. Как сообщают волонтеры "Лиза Алерт", Татьяна Корнюшенко ушла из дома в Апшеронске 30 марта 2023 года, но так и не вернулась. При этом никому из родных она не сказала, куда направляется. Семья девушки забила тревогу и обратилась за помощью к волонтерам, подключилась полиция.

Вот уже девять дней Татьяна не выходила на связь, ее разыскивают по всему краю.

Рост девушки - 153 сантиметра, она худощавого телосложения. У Татьяны черные волосы и голубые глаза.

- В день пропажи девушка была одета в черную куртку, серую в полоску кофту, джинсы, черные кроссовки, - уточняют «КП» - Кубань» в поисковом отряде "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.

Всех, кто знает о местонахождении Татьяны, просят сообщить по телефону 89182445860 или на горячую линию отряда: 8 800 700 5452.