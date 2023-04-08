12 улиц в Карасунском округе Краснодара остались без света из-за аварии на подстанции

Когда вернется свет в домах горожан, пока не сообщается. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители 12 улиц в Карасунском округе Краснодара остались без света. Причиной тому стала аварийное отключение на подстанциях. Об этом сообщает ЕДДС города. Как стало известно, после обеда 8 апреля.

- Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило в 14:45, - уточняют «КП» - Кубань» в Единой дежурно-диспетчерской службе. - Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций.

В зону аварийного отключения попали 12 улиц: Приморская, Приозерная, Радужная, Быкова, Шереметьевская, Наримановская, Огородная, Молодежная, Курганная, Тупиковая, Хуторская, Шоссейная.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Правда, о том, когда вернется свет в домах горожан, пока не сообщается.