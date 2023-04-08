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НовостиОбщество8 апреля 2023 12:54

Сочи собирается принять 4,5 млн туристов с мая по сентябрь

Курорт готовится к летнему сезону
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Курорт начал подготовку к летнему сезону.

Курорт начал подготовку к летнему сезону.

В Сочи с мая по сентябрь ожидается 4,5 млн туристов. Курорт начал подготовку к летнему сезону.

- Обсудили вопросы общественной безопасности и правопорядка в период летнего курортного сезона. Важно выстроить еще более тесное взаимодействие с органами местного самоуправления, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", в мае пройдет шествие «Бессмертного полка». А в День города, который отмечается в последние выходные мая, в Сочи организуют этнографические ярмарки и концерты.