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НовостиОбщество8 апреля 2023 13:07

В Краснодаре планируют развивать пчеловодство

Перспективы обсудили на заседании
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Каждый год на Кубани изготавливают около 3,4 тысяч тонн меда.

Каждый год на Кубани изготавливают около 3,4 тысяч тонн меда.

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Кубанском аграрном университете обсудили перспективы развития пчеловодства. В заседании участвовали специалисты в данном направлении, депутаты ГосДумы, вице-губернатор края Андрей Коробка и другие чиновники.

К слову, пчеловодство планируют развивать и на новых территориях России. На Донбасс уже отправили ульи, экипировку и весь необходимый инвентарь.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Краснодарском крае пчеловодством занимаются более 2 тысяч предпринимателей. Каждый год на Кубани изготавливают около 3,4 тысяч тонн меда.

- В нашем регионе пчелы активно привлекаются для опыления энтомофильных культур. В частности, подсолнечника кондитерских сортов, рапса, многолетних насаждений. Кроме того, направление пчеловодства перспективно с точки зрения развития агротуризма, - подчеркнул Андрей Коробка.