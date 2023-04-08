В Краснодаре планируют развивать пчеловодство

Каждый год на Кубани изготавливают около 3,4 тысяч тонн меда. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Кубанском аграрном университете обсудили перспективы развития пчеловодства. В заседании участвовали специалисты в данном направлении, депутаты ГосДумы, вице-губернатор края Андрей Коробка и другие чиновники.

К слову, пчеловодство планируют развивать и на новых территориях России. На Донбасс уже отправили ульи, экипировку и весь необходимый инвентарь.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Краснодарском крае пчеловодством занимаются более 2 тысяч предпринимателей. Каждый год на Кубани изготавливают около 3,4 тысяч тонн меда.

- В нашем регионе пчелы активно привлекаются для опыления энтомофильных культур. В частности, подсолнечника кондитерских сортов, рапса, многолетних насаждений. Кроме того, направление пчеловодства перспективно с точки зрения развития агротуризма, - подчеркнул Андрей Коробка.