Кубань выделит 200 млн рублей на ремонт и оснащение больницы в Геническе Херсонской области

Минздрав России поможет построить новый большой корпус больницы. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Краснодарский край выделит 200 млн рублей. Из них 189 млн рублей пойдут на капитальный ремонт больницы в Геническе Херсонской области. На эти денежные средства обновят основные отделения медучреждения, жилье для врачей.. А еще 11 млн рублей направят на то, чтобы закупить новое лабораторное оборудование и расходники.

- С министром здравоохранения России договорились о полномасштабной реконструкции и модернизации больницы Геническа,- рассказал в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области и бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

К слову, по его словам, построят и новый новый корпус - его возведут до конца 2023 года.

- По решению министра она станет базовым для области современным медицинским центром, - сказал Андрей Алексеенко. - Все виды основной диагностики и лечения будут доступны для херсонцев на месте и бесплатно.