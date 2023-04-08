Дороги отремонтируют по современным стандартам качества. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ремонт еще пяти улиц по нацпроекту начался в Краснодаре. Об этом сообщили в администрации города. Общая длина участков, которые обновят рабочие, - более 6,5 километра. Специалисты уже начали снимать асфальт на дорогах, после чего уложат новый слой покрытия. Все будет выполнено по современным стандартам качества. А еще для водителей установят дорожные знаки и нанесут разметку. Обновят и тротуары для пешеходов.

- Обновлять дорожно полотно рабочие начали на улице Советской (от Седина до Рашпилевской), на Длинной (от Игнатовых до Садовой), а также на Новой (от Старокубанской до Димитрова), - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Кроме того, отремонтируют Ленина на отрезке от Красной до Мира.

Заедет техника на улицу Молодежную в хуторе Ленина - там обновят участок от Огородной до Курганной.

При этом, напомним, работы из плана на 2023 год уже завершили на улицах Офицерской, Ставропольской, Юннатов, Фадеева, Фрунзе, Власова, Пригородной, Полины Осипенко, Котовского, Деповской, Пионерской, Таманской, Пугачева и Новороссийской.