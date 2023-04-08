Новую школу на 1550 мест откроют в поселке Российском Краснодара к 1 сентября

На стройплощадке ведутся завершающие работы в здании. Фото: krd.ru

Новую школу откроют в поселке Российском Краснодара к 1 сентября. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов после того, как посетил учебное заведение, которое возводят на улице Тверской, 10. Будущая школа занимает более 22 тысяч квадратных метров, разместятся в ней 1550 детей. По словам главы Краснодара, все работы идут по графику.

- 1 сентября в эту большую новую школу должны пойти дети. Здесь уже начали ставить забор, - написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов. - Но с подрядчиком нашли компромисс. Знаю, что у жителей соседнего дома были вопросы. Все подъездные пути останутся в доступе.

На данный момент подрядчик обустраивает оконные блоки, укладывает наружные и внутренние перегородки здания.

- Помимо этого, прокладывает сети водопровода, канализации, отопления и вентиляции, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Кроме того, уже утепляют фасад школы и устанавливают радиаторы отопления.

Около школы планируют разместить площадки для игр, отдыха и проведения торжественных мероприятий.