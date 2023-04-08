В различных районах края пройдут дожди с грозами, а в горах - мокрый снег. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодарском крае в выходные прогнозируют ураганный ветер, дождь с грозой и град. 8 и 9 апреля на всей территории региона будет ненастная погода. Потому МЧС заранее распространили сообщение о штормовом предупреждении. Как говорят спасатели, прогнозируют сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. В горах возможен мокрый снег.

- Ожидаются также подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - рассказывает начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Дарья Диюнова. - Особое внимание к реке Кубань юго-восточной территории региона, а именно в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Усть-Лабинском, Курганинском и Апшеронском районах.

Спасатели просят жителей Кубани быть осторожными.

Отметим, что улучшение погоды ожидается лишь со следующей недели. С 10 апреля начнется постепенное потепление.