Что произошло за ночь 9 апреля в Краснодарском крае

Девушку ищут волонтеры и полицейские

На Кубани девятые сутки ищут загадочно пропавшую 17-летнюю школьницу. Она ушла из дома в Апшеронске, но так и не вернулась.

Схему движения на трассе М-4 «Дон» в Кабардинке изменят из-за строительства развязки с 10 апреля. Для машин будет закрыто примыкание для съезда в село.

В одном из районов Кубани ввели карантин из-за опасной инфекции. В хозяйстве Новопокровского района ввели карантинную зону из-за вспышки лейкоза.

В Сочи полицейского, спасшего людей из горящего дома, обвинили в получении крупной взятки. Момент передачи денег произошел на территории санатория курорта.

Отшельник, обустроивший шалаш на обрыве с видом на море в Анапе, сжег свое жилище. Мужчина обустроил жилье семь лет назад.