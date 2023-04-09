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НовостиОбщество9 апреля 2023 5:42

Погода в Краснодаре на 9 апреля 2023: в краевом центре потеплеет до +18

В Краснодаре 9 апреля обещают до +18 градусов
Светлана ОВДЕЙ
Существенных осадков не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Существенных осадков не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние дни на Краснодарский край обрушились обильные дожди с грозами. Но уже 9 апреля погодные условия начнут улучшаться.

- Погода на Кубани пойдет на поправку. Дождливый атмосферный фронт будет уходить на северо-восток, унося с собой наполненные влагой облака, - сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Так, в Краснодаре 9 апреля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов. А порывы ветра будут достигать 3–8 м/с.

- Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, - добавили синоптики.