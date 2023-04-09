Частный дом загорелся в Абинском районе. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что сообщение поступило на пульт дежурного накануне, 8 апреля. Спустя шесть минут на место прибыли первые расчеты. Они установили площадь пожара – 30 кв. м.

По сообщениям очевидцев, полыхал частный дом на улице Саратовской в Абинске. Пожарным удалось ликвидировать последствия за полчаса.

Отмечается, что на месте работали 11 человек и четыре единицы техники.