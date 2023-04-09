В Сочи на общегородском субботнике очистили около 4 тысяч кв. метров от жвачки

На улицы города вышли студенты, волонтеры и участники общественных организаций Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи 8 апреля прошел общегородской субботник. К уборке присоединились более 6,3 тысячи жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

На улицы Сочи в том числе вышли студенты вузов и ссузов, участники военно-спортивных и военно-патриотических организаций и также волонтеры. Около тысячи человек убирали жвачку с территорий парков, скверов и набережных. Всего участники очистили около 4 тысяч кв. метров.

Кроме того, на субботнике сочинцы собрали и вывезли более 111 тонн мусора, убрали 20 стихийных скоплений. Сорняки и мусор убрали со 150 тысяч кв. метров на общественных и придомовых территориях. Во время уборки прочистили свыше 1,3 тысячи метров ливневок и сдали на переработку более 2 тонн макулатуры.

- Также накануне 9 Мая особое внимание уделялось благоустройству знаковых мест и памятников военной истории, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, весенний месячник чистоты в Сочи продлится до конца апреля. Его завершат очередным общегородским субботником 29 апреля.