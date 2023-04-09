Более 400 деревьев высадят на Николаевском бульваре в Краснодаре

На Николаевском бульваре высадят 400 новых деревьев Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Более 400 деревьев высадят на Николаевском бульваре. Об этом во время рабочего объезда территории сообщил мэр Евгений Наумов.

- Бульвар будет играть разными красками - на территории высадят более 400 новых деревьев, около 20 тысяч кустарников и свыше 50 тысяч многолетников, - сказал глава города. –

Отмечается, что на территории подготовят амфитеатр. А протяженность прогулочного маршрута составит четыре километра. Сейчас на Николаевском бульваре задействованы 30 специалистов и восемь единиц техники. Они устанавливают бордюры, прокладывают кабельные линии для освещения и укладывают трубопроводы системы автополива.

Уже в мае специалисты начнут обустраивать перголы, освещение, ограждения водозабора и систему автополива.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что мэрия объяснила новую вырубку деревьев на Николаевском бульваре в Краснодаре. Специалисты спилили насаждения, расположенные в зоне размещения строений и объектов, и аварийные деревья.