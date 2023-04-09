Причины возгорания устанавливаются Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Абинске при пожаре погиб 58-летний мужчина. Его бывшую жену доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, пожар произошел накануне вечером по улице Саратовской.

- По предварительным данным, в одном из жилых домовладений на улице произошло возгорание газовоздушной смеси, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Соседи, заметившие клубы дыма, вызвали на место экстренные службы. Огонь охватил 30 кв. метров. Прибывшие пожарные локализовали и потушили возгорание в течение получаса. Во время тушения в доме обнаружили тело 58-летнего мужчины. Его пострадавшую жену. доставили в больницу.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку. В том числе устанавливаются точные причины возгорания.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему, - уточнили в пресс-службе ведомства. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение.