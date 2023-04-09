Глава Тимашевского района поработал на маслозаводе

Фото: пресс-служба администрации Тимашевского района

Руководитель Тимашевского района Андрей Палий побывал на местном предприятии по производству масла и пообедал с его сотрудниками.

Во время визита на маслозавод его директор Анатолий Буторин провел для Андрея Палия экскурсию. В частности, он показал весь путь, который проходят семена подсолнечника при изготовлении масла.

Глава Тимашевского района также поработал на линии разлива готовой продукции. После этого он вместе с директором завода приготовил салат из местных овощей, сдобрил его произведенным здесь же маслом и пообедал вместе с коллективом предприятия.

- На этом предприятии пахнет детством – я помню как мы поливали душистым подсолнечным маслом хлебную горбушку, присаливали ее – и это было самое вкусное на свете лакомство, - резюмировал Андрей Палий.