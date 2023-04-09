За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 170 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 25 детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативно штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 62 положительных результата, в Сочи - 17, в Армавире, Белореченском и Каневском районах – по семь. Шесть пациентов прибавилось в Горячем Ключе, по пять – в Новороссийске, Ейском, Крымском и Тимашевском районах, по четыре – в Кущевском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Северском, Тихорецком.

По три жителя заболели в Староминском и Темрюкском муниципалитетах, по два – в Абинском, Белоглинском, Красноармейском, Мостовском, Новопокровском, Тбилисском районах, по одному – в Выселковском, Кореновском, Курганинском, Туапсинском, Анапе и Геленджике.

За сутки на Кубани от осложнений заболевания скончался один пациент.