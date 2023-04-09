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НовостиЗдоровье9 апреля 2023 8:19

На Кубани за сутки выявили 170 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту четыре месяца
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 170 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 25 детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативно штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 62 положительных результата, в Сочи - 17, в Армавире, Белореченском и Каневском районах – по семь. Шесть пациентов прибавилось в Горячем Ключе, по пять – в Новороссийске, Ейском, Крымском и Тимашевском районах, по четыре – в Кущевском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Северском, Тихорецком.

По три жителя заболели в Староминском и Темрюкском муниципалитетах, по два – в Абинском, Белоглинском, Красноармейском, Мостовском, Новопокровском, Тбилисском районах, по одному – в Выселковском, Кореновском, Курганинском, Туапсинском, Анапе и Геленджике.

За сутки на Кубани от осложнений заболевания скончался один пациент.