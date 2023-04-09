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НовостиОбщество9 апреля 2023 8:36

Новый сквер появится в центре Красной Поляны

Его разместят вблизи школы №65
Светлана ОВДЕЙ
Проект сквера в Красной Поляне Фото: sochi.ru

Проект сквера в Красной Поляне Фото: sochi.ru

Новый сквер появится в центре Красной Поляны. Площадку со спортивной инфраструктурой построят вблизи школы №65 по улице Заповедной.

Под строительство нового сквера выделили участок площадью 0,8 га. Для школьников на территории подготовят стадион. Кроме того, здесь обновят детскую площадку и смонтируют теплицу для занятий и экологического просвещения.

Жители и гости Красной Поляны смогут заниматься на уличных тренажерах и в зоне ГТО, на площадках для баскетбола и настольного тенниса. Для прогулок специалисты подготовят парковую зону, а для проведения мероприятий – амфитеатр.

- Территория после благоустройства обеспечит потребности учеников школы, также она, определенно, станет популярной точкой притяжения в поселке, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский во время осмотра места строительства.

Отмечается, что для безопасности в сквере установят камеры видеонаблюдения.

- Строительство универсального спортивного комплекса в школе планируют завершить к сентябрю. Весь комплекс работ по благоустройству выполнят до конца года, - уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.