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НовостиОбщество9 апреля 2023 9:05

Неделя подсчета калорий начнется на Кубани

Она продлится с 10 по 16 апреля
Алексей ГУК
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Неделя подсчета калорий начнется на Кубани. Она продлится с 10 по 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- У людей с повышенной массой тела увеличивается вероятность сахарного диабета, остеопороза, камней в почках и желчном пузыре, – отмечает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров.

Помимо взвешивания, пациентов ждет измерение давления. Уже известно, что «Маршрут здоровья» посетит Мостовской, Славянской и Абинский районы. Также он остановится в Краснодаре.