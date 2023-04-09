МЧС предупредило о возможном подъеме уровня воды в реках Лаба и Чалмык на Кубани

В Усть-Лабинском и Курганинском районах возможен подъем уровня воды в реках

На Краснодарский край обрушились обильные осадки. Местами в регионе продолжат идти сильные дожди с грозой и ураганным ветром. В связи с осадками спасатели предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках.

Соблюдать осторожность особенно просят жителей Усть-Лабинского и Курганинского районов.

- 9 апреля в период 13-15 часов и до конца суток, ночью и утром 10 апреля в связи с добеганием паводочной волны на реке Лаба и Чамлык будут сохраняться подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отметим, что улучшение погоды ожидается уже со следующей недели. Постепенное потепление в регионе начнется с 10 апреля.