В Краснодаре 20 апреля запустят новый пригородный автобус № 120А до хутора Копанского

В Краснодаре запустят новый пригородный автобус Фото: krd.ru

В Краснодаре 20 апреля запустят новый пригородный автобус № 120А. Транспорт будет доезжать до хутора Копанского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Маршрут «ул. им. Толбухина — Новое городское кладбище (х. Копанской)» введут по просьбам жителей. Уточняется, что уже выбран перевозчик, с которым в ближайшее время заключат брутто-контракт.

Два автобуса № 120А будут работать ежедневно с 8:00 до 19:00 с интервалом движения 60 минут. Они проедут по маршруту ул. им. Толбухина - Темрюкская - Азовская - Красных Партизан - Западный Обход - подъездная дорога на ОПХ «Колос» - переулок Звездный, поселок Колосистый - Тополиная, поселок Краснолит - Крайняя, поселок Краснолит - Березовая, хутор Копанской - Центральная, хутор Копанской - Почтовый тракт.

Маршрут № 120А Фото: krd.ru

- Появление нового маршрута позволит беспрепятственно добираться до кладбища в хуторе Копанском, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.