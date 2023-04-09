Девочка перебегала дорогу, когда по улице проезжала легковушка Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Hyundai насмерть сбила 5-летнюю девочку. Смертельное ДТП произошло утром 9 апреля в Крымском районе.

Предварительно, около 11:00 женщина за рулем Hyundai Solaris проезжала по улице Красной в селе Киевском. В этот момент дорогу перебегала 5-летняя девочка. Не успев притормозить, водитель сбила ребенка.

На место ДТП сразу вызвали скорую и сотрудников ГИБДД. Пострадавшую девочку доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, ребенок от полученных травм скончался.

- При оформлении ДТП выяснилось, что ребенка на своем автомобиле Daewoo привезли родственники, которые не обеспечили контроль за передвижением ребенка после того, как он вышел из машины, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.