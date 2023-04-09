Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акция «Кубань против рака» состоится в Кущевском районе. Она пройдет в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что местных жителей примут специалисты Краснодарского клинического онкодиспансера.

- Ранняя диагностика злокачественных новообразований и своевременно проведенное лечение являются залогом успешного выздоровления, – подчеркнул главный врач КОД №1 Роман Мурашко.

Отмечается, что попасть на прием может любой желающий. Для этого необходимо оформить предварительную запись. Это делается на регистратуре.

Добавим, что основная задача проекта «Кубань против рака» – своевременное обнаружение онкологических заболеваний. Только в прошлом году в регионе выявили свыше 23 тысяч злокачественных опухолей.