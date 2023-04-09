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НовостиОбщество9 апреля 2023 11:28

Восемь кубанских ресторанов попали в сотню лучших в России

Сразу пять заведений находится в Сочи
Алексей ГУК

Восемь кубанских ресторанов попали в сотню лучших в России. Сразу пять заведений находится в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что рестораны стали лауреатами премии «Где есть». Она пройдет в Санкт-Петербурге. Кубань в рейтинге представили восемь заведений: пять – из Сочи, два – из Краснодара, один – из Новороссийска.

- Посещение ресторанов и кафе с самобытной южной кухней, красивой подачей – обязательная часть отдыха любого туриста в Краснодарском крае, – подчеркнул врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Еще одну награду Кубани принес Владислав Дихтенко. Ему не было равных в номинации «Официант года».