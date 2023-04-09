На Кубани 19-летний парень угнал «семерку» и планировал сдать на металлолом

Машину вернули владельцу Фото из архива КП

На Кубани 19-летний парень угнал машину и планировал сдать на металлолом. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Все произошло в Туапсинском районе. Местный житель сообщил в полицию о пропаже ВАЗ-2107. Владелец рассказал, что вечером припарковал машину около дома. Но утром «семерки» на том же месте не оказалось.

Полицейские начали поиск подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, которого задержали дома. На допросе он во всем признался и рассказал, что планировал сдать машину на металлолом.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». На период предварительного следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что машину уже вернули владельцу. Тем временем подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.