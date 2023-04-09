Вторая за день энергоавария оставила без света 6 улиц Краснодара

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 6 улиц временно остались без света. Отключение в Прикубанском округе произошло из-за аварии.

- Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «РИП-307» и 5 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Без электроэнергии остаются жители улиц Московской, Мусорского, Есенина. Нет света и в домах по улицам Дунаевского, Агрохимической, Жигуленко.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Западном округе Краснодара 7 улиц остались без света. Специалисты устранили аварию.