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НовостиОбщество9 апреля 2023 11:44

Вторая за день энергоавария оставила без света 6 улиц Краснодара

Отключение произошло в Прикубанском округе
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 6 улиц временно остались без света. Отключение в Прикубанском округе произошло из-за аварии.

- Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «РИП-307» и 5 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Без электроэнергии остаются жители улиц Московской, Мусорского, Есенина. Нет света и в домах по улицам Дунаевского, Агрохимической, Жигуленко.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Западном округе Краснодара 7 улиц остались без света. Специалисты устранили аварию.