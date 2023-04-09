Мэрия объяснила вырубку деревьев в сквере Изумрудном Краснодара Фото: t.me/tipichkras

Жители Молодежного микрорайона Краснодара пожаловались в соцсетях на вырубку деревьев. Спиленные стволы и ветви они увидели в сквере Изумрудном. По словам краснодарцев, на территории убирают все деревья независимо от состояния и возраста.

В городской администрации объяснили вырубку насаждений в сквере Изумрудном.

- В рамках заключенного контракта по благоустройству сквера Изумрудного подрядная организация выполняет работы по вырубке аварийных и попадающих на территорию благоустройства деревьев, а также выкорчевывают их пни, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Отмечается, что для работы выдан порубочный билет, по которому на территории уберут 882 аварийных дерева и 425 деревьев, попадающих в зону благоустройства.

- Это необходимая мера для реализации проекта благоустройства территории, в проектировании которой принимали непосредственное участие сами жители микрорайона Молодежного, - уточнили в муниципальном центре управления.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в мэрии Краснодара объяснили новую вырубку деревьев на Николаевском бульваре. Специалисты убирают аварийные насаждения и деревья, расположенные на территории размещения строений и объектов.