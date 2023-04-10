Карасунскому округа Краснодара исполнилось 50 лет Фото: t.me/emnaumov

Карасунскому округу Краснодара исполнилось 50 лет. Глава города Евгений Наумов поздравил жителей в своем telegram-канале.

Советский округ образовали 10 апреля 1973 года. Позже, 1 февраля 1994 года, район реорганизовали в Карасунский административный округ. А 20 января 2004 года его переименовали в Карасунский внутригородской округ Краснодара.

- Вроде бы еще юный возраст, но уже такая богатая история! И эта юбилейная дата - отличный повод для гордости. Это гордость для всего Краснодара. Это наши восточные ворота, быстроразвивающаяся и перспективная территория, - отметил Евгений Наумов. - Главное, чтобы округ был комфортным, современным и удобным для жизни! Мы все для этого делаем!

Торжественное мероприятие в честь юбилея Карасунского округа пройдет 20 апреля и даст начало праздничным акциям и событиям - поздравлениям и чествования работников предприятий, учреждений, концерты, фестивали, акции, форумы. Они будут проходить в течение года.