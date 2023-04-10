На Кубани 10 апреля потеплеет до +21 градуса Фото: Андрей АБРАМОВ

На Кубани 10 апреля потеплеет до +21 градуса. Местами в крае возможны небольшие осадки.

- Погода в регионе формируется преимущественно под влиянием периферии небольшого Черноморского циклона. В такой ситуации облачность в небе уплотнится, а днем местами вероятны слабые дожди, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, столбики термометров днем поднимутся до +16…21 градуса, в горах – до +10…15 градусов. Отмечается, что порывы ветра будут достигать до 12-14 м/с, а на участке Анапа-Геленджик днем – до 15-20 м/с.

Шквалистый ветер обещают и в Новороссийске. Днем порывы будут достигать 18-23 м/с, а вечером усилятся до 25 м/с.

- Температура воздуха днем на Черноморском побережье днем +16…21 градус, - уточнили синоптики.

В Краснодаре сегодня обещают теплую погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +18…20 градусов. Порывы ветра будут достигать 4-9 м/с, а днем временами 13 м/с.