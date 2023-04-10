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НовостиОбщество10 апреля 2023 5:33

Бизнесмены из Турции просят упростить визовый режим перед запуском парома из Трабзона в Сочи

Предприниматели просят ввести визу на два-три дня
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Благодаря такой визе торговые и туристические связи между Россией и Турцией расширятся.

Благодаря такой визе торговые и туристические связи между Россией и Турцией расширятся.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бизнесмены из Турции начали просить упростить визовый режим перед запуском парома из Трабзона в Сочи. Предприниматели хотят, чтобы виза выдавалась быстрее, но не на большое количество дней.

- Мы просим, чтобы была введена виза для коротких поездок на два-три дня, которая будет быстро выдаваться и стоить 20–30 долларов (1600 - 2500 рублей), - сообщил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби.

По словам Челеби, благодаря такой визе торговые и туристические связи между Россией и Турцией расширятся. Также бизнесмены из Трабзона собираются развивать отношения с другими регионами РФ.