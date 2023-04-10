Нейросеть внесла Краснодарский край в список лучших направлений для отдыха летом 2023 года

Второе место занял Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Нейросеть внесла Краснодарский край в список лучших мест для отдыха летом 2023 года. Рейтинг направлений сформирован по запросу блогера платформы «Дзен».

Так, на второе место нейросеть поставила Сочи. Третьим в списке следует Анапа, а затем – Геленджик и Туапсе. На девятом месте оказался Краснодар. А лидером рейтинга стал Крым.

Среди зарубежных направлений нейросеть внесла в тройку лучших Турцию, Египет и Грецию.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Анапа вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха. В рейтинг также попали Сочи, Красная Поляна и Краснодар.