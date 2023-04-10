Мэр Сочи встретился с местными жителями и обсудил благоустройство территорий

Местная жительница попросила выполнить ремонт детского сада №117 на улице Турчинского в Красной Поляне

В график рабочих объездов районов Сочи мэр города Алексей Копайгородский внес личные приемы жителей. В прямом открытом общении формируются эффективные решения для развития территорий курорта.

Житель села Лесного Дмитрий Боков попросил обустроить общественную территорию для отдыха. В год архитектуры на курорте создается комфортную среду.

- Мы обязательно возьмём этот объект в работу. Место уже подобрали, озеленение и благоустройство на улице Буденовской поручил завершить до начала нового учебного года, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Еще одна местная жительница попросила выполнить ремонт детского сада №117 на улице Турчинского в Красной Поляне. Контракт для работ заключен, планируется завершить их уже к июлю.

Арам Карамян выразил просьбу от всех автолюбителей о ремонте улицы Петровской в селе Нижняя Шиловка. Готовятся документы для муниципального контракта. Дорожное покрытие обновят к сентябрю.