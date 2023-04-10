Мэрия Краснодара отреагировала на замечание жителей по состоянию подземного перехода на Ставропольской и Старокубанской

Подземный перехода на пересечении Ставропольской и Старокубанской Фото: krd.ru

Жители Краснодара пожаловались на состояние пешеходного перехода на перекрестке улиц Ставропольской и Старокубанской. В публикации в соцсетях говорилось о неработающем освещении. А пол в переходе, по словам краснодарцев, грязный и залит водой после прошедших дождей.

Администрация города отреагировала на замечание жителей.

- Вчера вечером освещение в переходе отремонтировали. А также каждое воскресенье подземные переходы моют и очищают от грязи. Эти работы также выполнили вчера, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Напомним, подземный пешеходный переход на Старокубанском кольце отремонтировали в 2020 году. Здесь обновили стены, пол, потолки, убрали загромождавшие проходы торговые киоски, установили системы наблюдения и антивандальные светильники.