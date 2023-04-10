Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: ОМВД Горячего Ключа

В Горячем Ключе 14-летний школьник без прав врезался на мотоцикле в легковушку. Авария произошла накануне, 9 апреля, на улице Заводской.

Предварительно, подросток не уступил дорогу авто на нерегулируемом перекрестке. В результате мотоцикл столкнулся с легковушкой.

- Несовершеннолетний госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Установлено, что транспортное средство подросток взял без спроса родителей, - сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по Горячему Ключу.

В настоящее время организована проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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