Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: ОМВД Горячего Ключа
В Горячем Ключе 14-летний школьник без прав врезался на мотоцикле в легковушку. Авария произошла накануне, 9 апреля, на улице Заводской.
Предварительно, подросток не уступил дорогу авто на нерегулируемом перекрестке. В результате мотоцикл столкнулся с легковушкой.
- Несовершеннолетний госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Установлено, что транспортное средство подросток взял без спроса родителей, - сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по Горячему Ключу.
В настоящее время организована проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на Кубани водитель Hyundai насмерть сбила 5-летнюю девочку. Ребенок умер в больнице.