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НовостиОбщество10 апреля 2023 7:46

Первый субтропический питомник планируют создать в Сириусе

Это связано с тем, что поставки растений из-за рубежа усложнились
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сириусе планируют высадить не менее 10 тысяч деревьев разных видов.

В Сириусе планируют высадить не менее 10 тысяч деревьев разных видов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сириусе собирают создать первый субтропический питомник. Данное решение приняли в связи с тем, что поставки многих растений из-за границы усложнились после введения санкций. В Сириусе планируют высадить не менее 10 тысяч деревьев разных видов.

- Проблема в том, что это долго, крупномеров нет, нет питомников субтропических, здесь как раз сказались санкции, нам негде купить субтропические растения, - рассказал РИА Новости член Совета федеральной территории Сириус Андрей Литвинов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, некоторые территории Сириуса освободили от застройки. Именно на этих участках начнут строительство питомника. Во время работ учтут и пешеходные зоны. Основными растениями питомника будут бамбук, эвкалипт, робиния и пицундская сосна.