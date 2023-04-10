Первый субтропический питомник планируют создать в Сириусе

В Сириусе планируют высадить не менее 10 тысяч деревьев разных видов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сириусе собирают создать первый субтропический питомник. Данное решение приняли в связи с тем, что поставки многих растений из-за границы усложнились после введения санкций. В Сириусе планируют высадить не менее 10 тысяч деревьев разных видов.

- Проблема в том, что это долго, крупномеров нет, нет питомников субтропических, здесь как раз сказались санкции, нам негде купить субтропические растения, - рассказал РИА Новости член Совета федеральной территории Сириус Андрей Литвинов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, некоторые территории Сириуса освободили от застройки. Именно на этих участках начнут строительство питомника. Во время работ учтут и пешеходные зоны. Основными растениями питомника будут бамбук, эвкалипт, робиния и пицундская сосна.