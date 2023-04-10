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НовостиОбщество10 апреля 2023 7:49

Роскадастр Кубани рассказал о получении актуальных сведений об участках, пригодных для туризма

В этом поможет сервис «Земля для туризма»
ПАВЛОВА Валерия
Фото: Роскадастр Кубани

Фото: Роскадастр Кубани

Роскадастр Кубани рассказал о получении сведений об участках, которые пригодны для туризма. Получить актуальную информацию можно с помощью сервиса «Земля для туризма» на базе Публичной кадастровой карты.

- Сервис «Земля для туризма» позволяет повысить уровень инвестиций в край. С помощью платформы предприниматели могут эффективно спланировать свою деятельность, проинформировав региональные власти о заинтересованности в получении свободных участков, - отметила замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по краю Светлана Галацан.

При изучении территорий, пригодных для туризма, публичную кадастровую карту можно перемещать в заданном направлении, менять масштаб и управлять видимостью слоев. Отмечается, что это помогает найти объекты без потери времени. Кроме того, при работе сохраняются экстенты карт, сформированные функцией перемещения и масштабирования.

Найденные объекты можно рассмотреть и в цифровом, и в бумажном форматах. Они привязаны к съемке местности со спутника, что позволяет распечатать данные.

Узнать о других функциях Публичной кадастровой карты можно на сайте Роскадастра в разделе «Сервисы и услуги».