Роскадастр Кубани рассказал о получении актуальных сведений об участках, пригодных для туризма

Фото: Роскадастр Кубани

Роскадастр Кубани рассказал о получении сведений об участках, которые пригодны для туризма. Получить актуальную информацию можно с помощью сервиса «Земля для туризма» на базе Публичной кадастровой карты.

- Сервис «Земля для туризма» позволяет повысить уровень инвестиций в край. С помощью платформы предприниматели могут эффективно спланировать свою деятельность, проинформировав региональные власти о заинтересованности в получении свободных участков, - отметила замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по краю Светлана Галацан.

При изучении территорий, пригодных для туризма, публичную кадастровую карту можно перемещать в заданном направлении, менять масштаб и управлять видимостью слоев. Отмечается, что это помогает найти объекты без потери времени. Кроме того, при работе сохраняются экстенты карт, сформированные функцией перемещения и масштабирования.

Найденные объекты можно рассмотреть и в цифровом, и в бумажном форматах. Они привязаны к съемке местности со спутника, что позволяет распечатать данные.

Узнать о других функциях Публичной кадастровой карты можно на сайте Роскадастра в разделе «Сервисы и услуги».