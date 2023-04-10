На Кубани летом откроют 270 придорожных ярмарок Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в летний сезон откроют 270 придорожных ярмарок. Об этом сообщили губернатор Вениамин Кондратьев.

В 2022 году вдоль трасс работали 239 сельскохозяйственных ярмарок. В предстоящем сезоне их количество увеличат до 270. Кроме торговых мест, на площадках подготовят беседки для отдыха и питания, фотозоны.

Основная часть ярмарок будет находиться вдоль федеральных дорог М-4 «Дон» (Геленджик, Горячий Ключ, Выселковский, Кореновский, Кущевский, Крыловский, Павловский, Туапсинский районы), А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк), А-290 (Новороссийск – Керчь через Красноармейский, Славянский, Темрюкский районы).

Вдоль краевых трасс торговые площадки откроют на трассах «Краснодар – Ейск» (Брюховецкий, Динской, Каневской, Тимашевский, Щербиновский районы), «Крымск – Джигинка» - Крымский район.

Для автотуристов также заработают свыше 4 тысяч объектов дорожного сервиса.

- Наши курорты ежегодно привлекают более 17 миллионов гостей. Растет и количество автотуристов, которые должны чувствовать себя комфортно еще по пути на отдых. Это относится, прежде всего, к придорожному сервису, - сказал глава региона.

Отмечается, что в крае постепенно меняют формат объектов дорожного сервиса. Так, вместо традиционных кафе, магазинов и заправок появляются многофункциональные комплексы.

В настоящее время в регионе насчитывается 10 таких комплексов. В них, в частности, входят заправки, пункты питания и торговли, отели, детские площадки, ярмарки местных товаров и сувенирные магазины.