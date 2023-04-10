«Агрокомплекс Выселковский» подарит покупателям ещё 100 продуктовых корзин

В акции участвуют товары торговых марок «Агрокомплекс Выселковский» и «Labinsk Beef», «Медвёдовские традиции» и «Дружба народов». Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Торговая сеть «Агрокомплекс Выселковский» повторит акцию «Дарим 100 продуктовых корзин!». Победители получат подарочные сертификаты, по которым можно выбрать продукты в любом фирменном магазине сети.

«Мы повторяем нашу акцию «Дарим 100 продуктовых корзин!» по просьбам наших покупателей. В ней участвуют товары торговых марок «Агрокомплекс Выселковский» и «Labinsk Beef», «Медвёдовские традиции» и «Дружба народов», изготовленные исключительно из охлажденного мяса с собственных ферм агрохолдинга. В этот раз мы сделаем вкусные подарки победителям акции на общую сумму триста тысяч рублей, - рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Номинал каждого подарочного сертификата составит до 3000 рублей. А срок его действия продлится до 15 июня 2023 года.

Победители получат подарочные сертификаты, по которым можно выбрать продукты в любом фирменном магазине сети. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Для участия в акции «Дарим 100 продуктовых корзин!» необходимо с 10 апреля до 15 мая купить в фирменной розничной сети «Агрокомплекс Выселковский» колбасные изделия или деликатесы, сосиски или паштеты на сумму от 350 рублей, сохранить чек и зарегистрировать его на сайте. Победителей определит генератор случайных чисел. Двадцатка счастливчиков будет объявляться каждую неделю до 15 мая 2023 года в Телеграм-канале «Агрокомплекса».

С информацией об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 800 250 06 90 и на сайте.

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