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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:58

На Кубани взрывотехники уничтожили 12 боеприпасов времен войны

В Крымском районе обнаружили 50-килограммовую авиабомбу
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани взрывотехники уничтожили 12 боеприпасов времен войны Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 12 боеприпасов времен войны Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 12 боеприпасов времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

В Крымском районе рабочие обнаружили на кладбище 50-килограммовую авиабомбу. Две 82-мм минометные мины найдены при земляных работах в хуторе Львовском.

Артиллерийские снаряды калибра 105-мм и 122-мм обнаружили в Гулькевичском и Павловском районах. Еще на три 81-мм минометные мины наткнулись жители на берегу водоема в Абинском районе.

В Туапсинском, Крымском, Успенском и Апшеронском районах грибники обнаружили 81-мм минометную мину, два 50-мм и 120-мм снаряда и гранату Ф-1.

- Все боеприпасы уничтожены с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.