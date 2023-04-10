На Кубани за сутки выявили 98 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 98 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 15 детей, самому младшему из которых 12 дней. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 48 положительных результатов, в Сочи – семь, в Новороссийске – пять. По четыре жителя заболели в Армавире, Тбилисском и Успенском районах, по три - в Ейском, Кавказском, Курганинском, Ленинградском, Северском.

По два пациента прибавилось в Калининском, Кореновском, Новокубанском, Туапсинском районах, по одному - в Каневском, Тихорецком и Геленджике.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.