Более 30% жителей Кубани считают работу важнее семьи. Результаты опроса озвучили эксперты рекрутинговой платформы.

Так, у 36% работа занимает более важное место в жизни. Еще 27% ставят в приоритет семью. У 22% участников опроса отношение к работе складывается в зависимости от специфики деятельности. А 14% жителей региона ставят на первое место личностное развитие.

Отмечается, что 38% ставящих в приоритет работу - сотрудники и соискатели в возрасте 45–54 лет и 24% в возрасте 18–24 лет. Чаще остальных в приоритете семья у респондентов в возрасте 35–44 лет (26%), личное развитие – у участников опроса в возрасте 18–24 лет (23%) и 25–34 лет (19%).

Среди респондентов в возрасте 45–54 лет личное развитие важнее работы для 6%.