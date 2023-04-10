В Краснодаре к 1 мая благоустроят въезды в город

В Краснодаре продолжается двухмесячник по наведению санитарного порядка Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре к 1 мая благоустроят въездные маршруты. Ситуацию с въездами в город обсудили на аппаратном совещании под председательством мэра Евгения Наумова.

В настоящее время в Краснодаре продолжается двухмесячник по наведению санитарного порядка. Жители, сотрудники администрации, предприятия, общественники и волонтеры привели в порядок уже более 100 га территорий.

Уборку проводят в парках, скверах, лесополосах и прибрежных зонах. Участники вывезли около 1,1 тысячи кубометров мусора, убрали 140 стихийных скоплений отходов и установили 114 урн. А до конца месяца наведут порядок на въездах

- Вижу, как краснодарцы не игнорируют двухмесячник, выходят на субботники на свои ближайшие территории и наводят чистоту и порядок. Это очень ценно. Важно, чтобы мы были заодно, за одну идею, - отметил Евгений Наумов.

Всего к общегородским субботникам в рамках двухмесячника присоединились более 20 тысяч человек.

- В эти выходные уделили внимание Комсомольскому микрорайону. До 22 апреля планируем завершить покраску лавочек и урн в общественных местах, игровых элементов на детских площадках, - сообщила председатель городской Думы Вера Галушко.